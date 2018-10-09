Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева

Павла Мамаева. Видеоблогер Данила Поперечный сообщил о еще одной выходке футболистов Александра Кокорина

Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!

Кстати Кокорина я узнал потому, что он был в майке "КОКОРИН")— Данила Поперечный (@Spoontamer) 9 октября 2018 г.

По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник он ехал с ними в «Сапсане» из Санкт-Петербурга в Москву и видел, как футболисты «люто упарывались и орали в переговорке как зверье и быдло».

«Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!», — написал Поперечный в Twitter.

Он добавил, что узнал Кокорина, потому что тот был в майке со своим именем.

Telegram-канал Mash также сообщил о дебоше футболистов в «Сапсане». По информации Mash, Кокорин, Мамаев и компания арендовали целый вагон поезда, «громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя».

Позже в РЖД опровергли информацию о дебоше футболистов в «Сапсане».