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Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
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Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 48 1 час назад
Видеоблогер Данила Поперечный сообщил о еще одной выходке футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник он ехал с ними в «Сапсане» из Санкт-Петербурга в Москву и видел, как футболисты «люто упарывались и орали в переговорке как зверье и быдло».
«Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!», — написал Поперечный в Twitter.
Он добавил, что узнал Кокорина, потому что тот был в майке со своим именем.
Telegram-канал Mash также сообщил о дебоше футболистов в «Сапсане». По информации Mash, Кокорин, Мамаев и компания арендовали целый вагон поезда, «громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя».
Избитый футболистами водитель сделал заявление
Позже в РЖД опровергли информацию о дебоше футболистов в «Сапсане».
«Информация не соответствует действительности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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