Избитый водитель отказался от «коврижек» Кокорина и Мамаева

Водитель, избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отказался прощать их. Об этом сам Виталий Соловчук заявил в эфире шоу Первого канала «Пусть говорят».
Уроженец Белоруссии, в Москве работавший водителем журналистки того же канала Ольги Ушаковой, принял участие во вчерашнем выпуске программы по видеосвязи из больницы.
Избитый Кокориным и Мамаевым белорус рассказал, что после знакомства с футболистами попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, многочисленными гематомами и ушибами.
«Ни за какие коврижки я никого прощать не собираюсь», — с улыбкой произнес он, пообещав пойти «до конца».
Утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев сначала избили Виталия Соловчука неподалеку от гостиницы «Пекин» в центре Москвы, а затем в кофейне «Кофемания» на Никитском бульваре — начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного центра НАМИ Сергея Гайсина. В настоящее время футболисты задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье «Хулиганство».