Избитый водитель отказался от «коврижек» Кокорина и Мамаева

Избитый водитель отказался прощать Кокорина и Мамаева

Уроженец Белоруссии, в Москве работавший водителем журналистки того же канала Ольги Ушаковой , принял участие во вчерашнем выпуске программы по видеосвязи из больницы.

Избитый Кокориным и Мамаевым белорус рассказал, что после знакомства с футболистами попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, многочисленными гематомами и ушибами.

«Ни за какие коврижки я никого прощать не собираюсь», — с улыбкой произнес он, пообещав пойти «до конца».