Кокорина и Мамаева не захотели прощать

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель не намерен прощать нападавших

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук заявил, что не намерен прощать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили его утром 8 октября, сообщает "Советский спорт".

"У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца", — сказал водитель в эфире Первого канала.

Соловчук был избит возле гостиницы "Пекин" 8 октября. Позднее Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновником из Минпромторга.

В данный момент оба футболиста задержаны по подозрению в хулиганстве.