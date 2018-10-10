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Кокорина и Мамаева не захотели прощать
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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель не намерен прощать нападавших 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Instagram
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук заявил, что не намерен прощать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили его утром 8 октября, сообщает "Советский спорт".
"У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца", — сказал водитель в эфире Первого канала.
Соловчук был избит возле гостиницы "Пекин" 8 октября. Позднее Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновником из Минпромторга.
В данный момент оба футболиста задержаны по подозрению в хулиганстве.
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