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Кокорин и Мамаев задержаны
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СМИ сообщили о задержании Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 12 29 минут назад
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали за избиение чиновников и водителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.
При этом канал отмечает, что московское управление Министерства внутренних дел опровергает факт задержания игроков «Зенита» и «Краснодара».
"Стулом в табло": Захарова о Кокорине и Мамаеве
Вчера утром Александр Кокорин и Павел Мамаев избили главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и генерального директора научного института НАМИ Сергея Гайсина в кофейне «Кофемания» в центре Москвы.
Позже СМИ сообщили, что за два часа до этого футболисты избили водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой.
По факту избиения чиновников столичные правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Побои».
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