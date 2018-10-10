Ещё
Кокорину и Мамаеву предложили работу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мамаев явился на допрос
Мамаев явился на допрос

Кокорину и Мамаеву предложили работу 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Избившим чиновника, директора НАМИ и водителя журналистки футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предложили работу.
Владелец клуба «Пираты», который выступает в первом дивизионе Южной лиги Любительской футбольной лиги, заявил «Лайфу», что готов предложить футболистам временные контракты, если их действующие соглашения с «Зенитом» и «Краснодаром» будут расторгнуты, а также если Кокорина и Мамаева не посадят в тюрьму за избиения.
По словам Антона Нефедечева, выступая за «Пиратов», Кокорин и Мамаев смогут успешно поддерживать спортивную форму на случай перехода в иностранные команды, так как едва ли какая-либо российская пригласит оскандалившихся футболистов, а трансферное окно в Европе откроется еще не скоро.
Также Нефедечев отметил, что играющие в ЛФЛ футболисты не получают зарплат, однако, «решив ряд спортивных задач», могут рассчитывать на премии — около 50 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев получили статью106
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил220
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением376
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева210
Дзюбу спросили о деле Мамаева и Кокорина5
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
00:47
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
08:45
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
04:33
«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве
Футбол
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
01:16
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение