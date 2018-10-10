Кокорину и Мамаеву предложили работу

Владелец клуба «Пираты», который выступает в первом дивизионе Южной лиги Любительской футбольной лиги, заявил «Лайфу», что готов предложить футболистам временные контракты, если их действующие соглашения с «Зенитом» и «Краснодаром» будут расторгнуты, а также если Кокорина и Мамаева не посадят в тюрьму за избиения.

По словам Антона Нефедечева, выступая за «Пиратов», Кокорин и Мамаев смогут успешно поддерживать спортивную форму на случай перехода в иностранные команды, так как едва ли какая-либо российская пригласит оскандалившихся футболистов, а трансферное окно в Европе откроется еще не скоро.

Также Нефедечев отметил, что играющие в ЛФЛ футболисты не получают зарплат, однако, «решив ряд спортивных задач», могут рассчитывать на премии — около 50 тысяч рублей в месяц.