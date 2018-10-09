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Букмекеры вернут прогрыши по ставкам на матчи Лиги наций
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Букмекеры вернут прогрыши по ставкам на матчи Лиги наций 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
На этой неделе, 11 октября, стартуют очередные матчи Лиги наций УЕФА. Национальная сборная России проведет сразу две встречи: 11 октября сборная сыграет со сборной командой Швеции в Калининграде, а в воскресенье, 14 октября, встретится с Турцией в Сочи.
К матчам 3 и 4 тура Лиги наций букмекерская компания bwin Россия объявила об старте акции для всех новых игроков. Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и свое первое пари заключит на любой из матчей, которые состоятся с 11 по 16 октября, получит 100-процентный возврат суммы, если такое пари проиграет. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки), при этом размер FreeBet не ограничен.
* В зачет акции попадет первое пари-ординар, заключенное до или по ходу любого из матчей 3 и 4 тура Лиги наций. Проигрыши по пари будут возвращены клиентам уже 17 октября в виде FreeBet в размере 100% от размера пари.
Зарегистрироваться на bwin.ru и ознакомиться с условиями акции можно по ссылке .
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