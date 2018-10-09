Кокорина и Мамаева назвали «презренными ушлепками»

Журналист высказался отрицательно относительно поведения футболистов.

"Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлепки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придется за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и ваще… Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?", — заявил Доренко.

Ранее Кремль обратил внимание на инцидент с участием Кокорина и Мамаева.