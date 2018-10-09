Кокорина и Мамаева назвали «презренными ушлепками» 

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко прокомментировал нападение форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сообщает "Советский спорт".
Журналист высказался отрицательно относительно поведения футболистов.
"Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлепки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придется за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и ваще… Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?", — заявил Доренко.
Ранее Кремль обратил внимание на инцидент с участием Кокорина и Мамаева.