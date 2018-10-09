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Россияне придумали наказание Кокорину и Мамаеву
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Россияне придумали наказание Кокорину и Мамаеву 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Instagram
Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева нужно пожизненно дисквалифицировать за инцидент в кафе.
Респондентов спросили: «Как спортивные власти должны наказать Кокорина и Мамаева за драку в ресторане?». 30 процентов опрошенных считают, что наказывать их должны не чиновники, а полиция.
По мнению 19 процентов участников опроса, игроков необходимо исключить из клубов и временно дисквалифицировать.
Еще шесть процентов респондентов считают, что им нужно понизить зарплату.
Всего в опросе приняли участие 21 961 человек.
Ранее в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и Мамаев. СМИ сообщали, что футболисты пришли в московское кафе с друзьями и вели себя шумно. Находившийся в «Кофемании» чиновник Минпромторга Денис Пак сделал им замечание, а игроки в ответ оскорбили мужчину по национальному признаку и начали нападать на него.
Пак получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту случившегося в МВД завели дело по статье 116 УК РФ (побои). Позже СМИ сообщили, что перед инцидентом в кафе компания Кокорина и Мамаева напала на мужчину на улице.
Министр спорта Павел Колобков заявил, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ по футболу. В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф и отстранить его от тренировок. В клубе изучают возможность расторжения контракта с игроков. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.
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