Россияне придумали наказание Кокорину и Мамаеву

Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева нужно пожизненно дисквалифицировать за инцидент в кафе.

Респондентов спросили: «Как спортивные власти должны наказать Кокорина и Мамаева за драку в ресторане?». 30 процентов опрошенных считают, что наказывать их должны не чиновники, а полиция.

По мнению 19 процентов участников опроса, игроков необходимо исключить из клубов и временно дисквалифицировать.

Еще шесть процентов респондентов считают, что им нужно понизить зарплату.

Всего в опросе приняли участие 21 961 человек.

Ранее в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и Мамаев. СМИ сообщали, что футболисты пришли в московское кафе с друзьями и вели себя шумно. Находившийся в «Кофемании» чиновник Минпромторга Денис Пак сделал им замечание, а игроки в ответ оскорбили мужчину по национальному признаку и начали нападать на него.

Пак получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту случившегося в МВД завели дело по статье 116 УК РФ (побои). Позже СМИ сообщили, что перед инцидентом в кафе компания Кокорина и Мамаева напала на мужчину на улице.