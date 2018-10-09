В РЖД опровергли разгром «Сапсана» Мамаевым и Кокориным

В РЖД опровергли информацию об учиненном А. Кокориным и П. Мамаевым погроме в поезде «Сапсан»

В ОАО «РЖД опровергли информацию об учиненном футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым погроме в вагоне поезда „Сапсан“, сообщили Агентству городских новостей „Москва“ в пресс-службе компании.

»Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Ранее паблик Mash сообщил, что А. Кокорин и П. Мамаев в ночь на 8 октября разгромили по дороге в Москву арендованный вагон «Сапсана», а также приставали к проводникам и другим пассажирам поезда.

Как сообщало Агентство «Москва», утром 8 октября в кафе «Кофемания» на ул. Большая Никитская произошла драка, в которой участвовали А. Кокорин и П. Мамаев и их знакомые. В результате пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак.

В СМИ сообщали, что футболисты в нетрезвом состоянии начали оскорблять Д. Пака, указывая на его нерусское происхождение. Сперва началась потасовка, примерно через 5-10 минут в кафе приехал коллега С. Гайсин, который попытался успокоить молодых людей, но его также избили. Д. Паку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

Как выяснилось, это не единственное нападение с участием футболистов в тот день. Приблизительно за час до инцидента в кафе А. Кокорин и П. Мамаев, по данным источника агентства, участвовали в нападении на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Компания молодых людей разбила стекло и повредила заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля Mercedes, а также они нанесли телесные повреждения водителю.

Столичная полиция возбудила два уголовных дела по обоим фактам нападений. Оба дела заведены по ст. 116 УК РФ («Побои»). Комментируя инцидент с А. Кокориным и П. Мамаевым, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты». Он отметил, что правоохранительным органам не составит труда выяснить все обстоятельства драки, передает газета «Известия».