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РПЛ осудила поведение Кокорина и Мамаева
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РПЛ осудила поведение Кокорина и Мамаева 

LiveSport.Ru 36 минут назад
Фото: ФК «Зенит»
Российская Премьер-Лига на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно инцидентов с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева российская Премьер-Лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.
Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака в московском ресторане. Футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Их компания «кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания».
Футболистам сделал замечание один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании, в том числе бросая в него стулья. Пака также назвали «каким-то китайцем», попросили вернуться на родину и следить за порядком там.
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