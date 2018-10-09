Водитель рассказал о нападении Кокорина и Мамаева

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал подробности нападения

«Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И всё в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать», — цитирует Соловчука «Московский комсомолец».

По его словам, на него напали минимум пять человек, которые били его руками и ногами. Преимущественно удары наносились в область головы.

«Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход», — отметил Соловчук.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.