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Водитель рассказал о нападении Кокорина и Мамаева
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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал подробности нападения 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, рассказал о том, как стал жертвой нападении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И всё в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать», — цитирует Соловчука «Московский комсомолец».
По его словам, на него напали минимум пять человек, которые били его руками и ногами. Преимущественно удары наносились в область головы.
«Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход», — отметил Соловчук.
Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее министр спорта России Павел Колобков призвал правоохранительные органы детально разобраться с инцидентом с участием Кокорина и Мамаева.
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