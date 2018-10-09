«Краснодар» обратился в РФС по поводу Мамаева

Футбольный клуб «Краснодар» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с заявлением о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с Мамаевым», — приводит «Чемпионат» слова председатель палаты по разрешению споров РФС Виктора Березова.
Он отметил, что согласно регламенту организация должна рассмотреть поступившее заявление в течение 30 дней, но в РФС намерены решить данный вопрос быстрее.
«От «Зенита» подобных заявлений не поступало», — добавил функционер.
8 октября появилась информация, что Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что в Российской премьер-лиге возмущены поведением футболистов «Зенита» и «Краснодара».