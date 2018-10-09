Губерниев назвал Кокорина с Мамаевым быдлом

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РФС рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией Кокорина и Мамаева

Поперечный: Кокорин и Мамаев люто упарывались в «Сапсане» и орали, как зверьё

УВД по ЦАО: информации о задержании Кокорина и Мамаева нам не поступало