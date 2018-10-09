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Губерниев назвал Кокорина с Мамаевым быдлом
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Губерниев: это футбольное быдло должно закончить с игрой 

Чемпионат.com + ещё 2 53 минуты назад
Фото: @guberniev_dmitry
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оскорбляли чиновника Дениса Пака по национальному признаку во время драки в кофейне.
«Там были крики «Убирайся к себе на родину, домой». ФИФА борется с расизмом, российский футбол под этим девизом проводил чемпионат мира. А эти люди позволяют себе говорить такие вещи в нашей многонациональной стране. О чём мы говорим? Это футбольное быдло должно закончить с игрой», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, что 8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья стали участниками двух потасовок в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловчук.
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