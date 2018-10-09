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60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
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Брат Кокорина оказался лихачом 

Рамблер + ещё 5 15 часов назад
Брат футболиста Александра Кокорина, которого подозревают в участии в избиении трех человек, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
С начала 2018 года 19-летний Кирилл Кокорин нарушил ПДД 60 раз. Самым частым из нарушений, которые молодой человек допускал на своем «Мерседесе» модели AMG E63 S, является превышение скорости. Ее Кокорин-младший превышал в том числе на 80 километров в час.
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Кроме того, Кокорину выписывали штрафы за тонировку, непредоставление преимущества пешеходам, пересечение стоп-линии и даже за неправильную перевозку детей.
Суммарный размер штрафов молодого человека с начала года составляет более 119 тысяч рублей, из которых Кокорин не заплатил 32,5 тысячи.
Утром в понедельник в кофейне «Кофемания» в центре Москвы полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат и еще несколько молодых людей избили руководителя одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а за несколько часов до этого — водителя журналистки Первого канала. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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