60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина

Брат Кокорина оказался лихачом

Брат футболиста Александра Кокорина , которого подозревают в участии в избиении трех человек, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

С начала 2018 года 19-летний Кирилл Кокорин нарушил ПДД 60 раз. Самым частым из нарушений, которые молодой человек допускал на своем «Мерседесе» модели AMG E63 S, является превышение скорости. Ее Кокорин-младший превышал в том числе на 80 километров в час.

Кроме того, Кокорину выписывали штрафы за тонировку, непредоставление преимущества пешеходам, пересечение стоп-линии и даже за неправильную перевозку детей.

Суммарный размер штрафов молодого человека с начала года составляет более 119 тысяч рублей, из которых Кокорин не заплатил 32,5 тысячи.