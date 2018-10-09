Праздник на 8 лет: как накажут Кокорина и Мамаева

Два нападения

7 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев, чьи команды встречались между собой центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге («Зенит» победил со счетом 2:1), отмечали десятилетие дружбы.

Утром 8 октября из телеграм-канала Mash появилась информация, что они напали с компанией друзей на чиновника Минпромторга Дениса Пака, причем Кокорин нанес тому удар стулом по голове.

Утром компания футболистов и их друзей зашла в кафе на Никитской, где, по утверждениям персонала, вела себя шумно и неадекватно (сотрудники заведения предположили, что молодые люди были в алкогольном или наркотическом опьянении) и заказала только кофе.

Сидевший за одним из столиков Денис Пак сделал им замечание, однако в качестве реакции получил стулом по голове от Кокорина и удары от остальных членов компании. В итоге чиновник лишился зуба и получил сотрясение мозга.

Как выяснилось позже, в инциденте пострадал и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин . Пак подал заявление на футболистов в УВД, где зафиксировал побои.

Уже на следующий день тот же телеграм-канал сообщил, что еще до инцидента в кафе на Никитской футболисты избили одного человека, который к тому же находится в реанимации.

Изначально сообщалось о некоем 33-летнем белорусском мужчине, сделавшем молодым людям замечание на парковке около одного из ночных клубов столицы, где известные футболисты и их друзья пинали чужие автомобили.

В итоге оказалось, что речь идет о Виталии Соловчуке , являющимся водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . Он находился внутри Mercedes GLS, который также попал «под раздачу» буйной компании.

Сделанное молодым людям замечание обернулось для Соловчука еще более серьезными последствиями: он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и попал в реанимацию.

Две видеозаписи

Оба «приключения» футболистов и их друзей оказались запечатлены на видеокамеры наблюдения.

Запись инцидента из заведения появилась практически сразу, и на ней видно, как молодой человек, похожий на Александра Кокорина действительно наносит сидящему за столиком чиновнику удар стулом в голову, после чего Паку достается и от остальных членов компании, включая очень похожего на Павла Мамаева.

Через некоторое время после публикации новости об инциденте на парковки около стрип-клуба, телеграм-канал 112 опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлен конфликт Соловчука с молодыми людьми.

Это еще менее приятное зрелище, поскольку молодые люди нападают на водителя ведущей Первого канала, затем преследуют его и, догнав, избивают. Молодые люди, похожие на Кокорина и Мамаева, принимают в конфликте самое активное участие и пострадавшему удары.

Избиение происходит достаточно продолжительное время и проходит в несколько частей: сначала компания нападает на водителя около автомобиля, затем догоняет его на дороге и бьет там ногами, после чего Соловчука вытаскивают на тротуар и продолжают избиение.

Два заявления

Как уже было сказано, Пак отправился из каф прямиком в полициейский участок и, сняв побои, написал заявление на Кокорина и Мамаева, где на них сразу завели дело по статье «Побои».

Адвокат чиновника Минпромторга уже заявил, что досудебное урегулирование вопроса невозможно, так как молодые люди оскорбляли его клиента на почве расовой ненависти, предложив «ехать к себе в Китай и там делать замечания», указывая на разрез глаз Пака.

Подала заявление в полицию и Ольга Ушакова. Молодые люди не только избили ее водителя, но и разбили одно из стекол автомобиля ведущей, а также помяли дверь.

Сам Соловчук, уже переведенный в обычную больничную палату, во время инцидента не знал, с кем имеет дело, однако мгновенно опознал Кокорина с Мамаевым, когда полицейские показали ему их фотографии.

По факту нападения компании молодых людей также заведено дело по статье «Побои», которая в качестве наказания предусматривает от 360 часов исправительных работ до двух лет лишения свободы.

Реакция

Изначально многочисленные футбольные болельщики, комментируя появившиеся новости о новых похождениях Кокорина с Мамаевым, печально известных, например, по вечеринке в Монте-Карло летом после провального для России Евро-2016, в котором оба принимали участие, говорили о том, что наверняка оба смогут избежать уголовного преследования.

Однако вскоре стало очевидно, что ситуация на этот раз для игроков очень серьезная. С заявлением выступил не только Минпромторг, требующий наказать нападавших. Дело дошло даже до первого лица государства!

«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты, — цитирует пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова «Лайф».

Он также выразил уверенность, что правоохранительным органам не составит труда разобраться в случившемся: «Там, очевидно, было много и свидетелей, была и видеозапись».

«Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол», — цитирует чиновника пресс-служба министерства.

— Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы».

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий, — заявили в «Краснодаре».

— Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком.

К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться».

«Зенит» был более осторожен в формулировке дальнейших действий клуба, но однозначно негативно оценил поведение своего нападающего:

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».

«У меня такой же шок, как и у вас, как и у всех остальных. Я информацию узнаю из прессы. Никогда не видела, чтобы Паша кого-то ударил. Я не слышала звука и не знаю, что было на том видео, было это спровоцировано или нет. Мы не можем судить по видео без звука. Нужно же понимать, о чем шла речь.

Но я не могу сказать ничего в защиту. Если человеку нанесены какие-то увечья, то и так все понятно. Пускай разбираются», — рассказала в эфире телеканала «Россия 24» жена Павла Алана Мамаева , которая 9 октября подала на развод с футболистом.

Последствия

Серьезность ситуации только подчеркивается оперативным задержанием провинившихся футболистов и начавшимся в 15.00 по московскому времени допросом в УВД центрального округа столицы.

«Во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style [cингл южнокорейского исполнителя PSY], а до этого обозвали мужика «каким-то китайцем», так что подтекст очевиден.

Пак от этого пришел в бешенство, чудовищно обиделся и на допросе четко дал понять, что с рук им это не сойдет», — сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее адвокат чиновника Геннадий Удудян заявил, что будет добиваться переквалификации статьи на «Хулиганство», что может обернуться для нарушителей реальным тюремным сроком до пяти лет.

Более того, если действия компании Кокорина и Мамаева будут переквалифицированы в «умышленное нанесение тяжких телесных повреждений», то нарушителям будет грозить до восьми лет лишения свободы.