Брат Кокорина оказался злостным лихачом-нарушителем

Участвовавший в драке брат футболиста Кокорина 60 раз нарушил ПДД с начала года

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Как стало известно радиостанции «Говорит Москва» , большинство взысканий выписано за превышение скорости, в том числе более чем на 80 км/ч. Помимо этого, Кирилла Кокорина штрафовали за незаконную тонировку, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил перевозки детей, непредоставление пешеходам преимущества в движении. По данным «Говорит Москва», брат нападающего петербургского «Зенита» владеет автомобилем Mercedes-Benz AMG E 63 S с двигателем объёмом 4 литра и мощностью 612 лошадиных сил. Стоимость такой машины начинается от 10 млн рублей. На момент написания новости за Кириллом Кокориным числилось неоплаченных штрафов на 32,5 тыс. руб. Всего с начала года ему выписано взысканий на 119,3 тыс. руб. В понедельник, 8 октября, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сначала у гостиницы «Пекин» в Москве избили водителя ведущей Первого канала. Драка началась из-за конфликта на парковке, где стоял Mercedes Кокорина-младшего. Чуть позже в кафе «Кофемания» фигуранты нанесли увечья чиновнику Минпромторга Денису Паку. Против футболистов возбуждено два уголовных дела по статье «Побои». В обеих потасовках принимал участие младший брат Кокорина, 19-летний Кирилл.