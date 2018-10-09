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Известная спортсменка обвинила Аршавина в оскорблении
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Известная спортсменка обвинила Аршавина в оскорблении по нацпризнаку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теннисистка Анна Чакветадзе вспомнила, как футболист Андрей Аршавин со своей бывшей женой якобы оскорбляли девушку по национальному признаку только из-за того, что та не уступила им место в гардеробе.
«Было это давно. Аршавин и его бывшая жена в одном из известных московских заведений посылали матом некую девушку, которая не уступила им место в гардеробе. «Ты что *****?! Езжай обратно к себе в Дагестан», — кричали они. Рядом стоял (футболист Юрий) Жирков. Улыбался», — написала она в своем Twitter.
Она вспомнила эту историю на фоне очередного скандала с известными российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые в понедельник избили федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
Футболисты задержаны, им грозит реальный срок. Возможное также их пожизненное отстранение от футбола.
«Краснодар» уже обратился в РФС по поводу расторжения контракта с Мамаевым, сообщалось, что аналогичное решение принял «Зенит» относительно Кокорина.
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