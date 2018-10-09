Руками не машут: останутся ли Кокорин и Мамаев без работы

В воскресенье, 7 октября, 52576 зрителей на стадионе «Крестовский» увидели один из самых зрелищных матчей чемпионата России 2018/19. Лидер премьер-лиги петербургский «Зенит» принимал «Краснодар», занимающий вторую строчку турнирной таблицы. Обе команды много и бодро атаковали, «Зенит» забил дважды, «Краснодар» ответил реализованным пенальти, но заканчивал матч в меньшинстве и отыграться не сумел.

Тем же вечером нападающий Александр Кокорин (отыграл тайм за «Зенит») и полузащитник Павел Мамаев (забил гол за «Краснодар») отправились в Москву — отметить недавний день рождения Павла, 10-летие дружбы и просто повеселиться. Чемпионат взял паузу на матчи сборной (11 и 14 октября Россия встречается со Швецией и Турцией в Лиге наций, поэтому следующий тур премьер-лиги пройдет только 19-21 октября) и игроки, не вызванные в национальные команды, получили несколько выходных.

Веселье началось еще в «Сапсане» — свидетельствует в твиттере стендап-комик Данила Поперечный, ехавший тем же поездом: «…Они [футболисты] люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло».

Ну а в Москве шумная компания отметилась несколькими более серьезными инцидентами. Сначала телеграм-канал Mash сообщил, что утром в понедельник футболисты устроили драку в одном из кафе в центре города. Больше всего пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак , сидевший за соседним столиком — Кокорин ударил его стулом. Адвокат Пака Геннадий Удудян сообщил, что его клиент получил сотрясение головного мозга и несколько ушибов. Полиция открыла уголовное дело по статье №116 УК РФ «Побои» (максимальное наказание — лишение свободы до двух лет). При этом Удудян заявил, что будет добиваться переквалификации статьи («Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни», а это статья №213 — до пяти лет тюрьмы) и исключил возможность досудебного урегулирования.

Вчера стало известно, что Пак оказался не первой жертвой разгулявшихся футболистов. Незадолго до эпизода в кафе компания, в составе которой были Кокорин, его младший брат Кирилл и Мамаев, избила Виталия Соловчука , водителя телеведущей Ольги Ушаковой — его пришлось госпитализировать. «Кровь хлестала аж из ушей», — рассказал потерпевший в интервью «МК». Автомобиль тоже получил повреждения. Инцидент произошел на 2-й Брестской улице: как и стычка в кафе, он попал на видеокамеры и вскоре оказался в сети.

После таких свидетельств работодатели игроков не могли отмолчаться. «Краснодар», который в январе 2016-го продлил контракт с Павлом Мамаевым до конца 2019 года и, по данным sports.ru, платит футболисту €2,4 млн в год, высказался жестко: «То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться». К вечеру «Краснодар» отправил в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) заявление о расторжении контракта с Мамаевым. Его обязаны рассмотреть в течение 30 дней.

«Зенит», который в 2016-м приобрел Кокорина у «Динамо» и сделал его одним из самых высокооплачиваемых российских игроков (€3,3 млн в год), пока выступил гораздо сдержаннее: «То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство „Зенита“ и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».

Стоит напомнить, что «Зенит» и «Краснодар» не впервые сталкиваются с необходимостью дисциплинарных взысканий к Кокорину и Мамаеву. Летом 2016-го, после бесславного выступления сборной на чемпионате Европы (не вышли из группы), в интернете оказалось видео из ночного клуба Twiga в Монте-Карло следующего содержания: веселящиеся Кокорин и Мамаев, их танцующие на диванах спутницы, десятки бутылок дорогущего шампанского и российский гимн в качестве саундтрека. Ролик вызвал шквал негатива. И несмотря на выяснившиеся позже подробности (парад из шампанского, например, заказывали не футболисты), Кокорин и Мамаев были оштрафованы своими клубами на месячную зарплату (€290 000 и €130 000, соответственно) и переведены в дубль. Кроме того, игроки надолго оказались вне состава сборной. Кокорин извинился за эпизод на специальной пресс-конференции, Мамаев позже опубликовал открытое письмо: «Обидеть, проигнорировать болельщиков не было ни в коем случае моим намерением».

Но сейчас, кажется, извинениями дело не обойдется. Если футболистам и удастся избежать реального тюремного срока (некоторые букмекеры принимают ставки на исход дела и такой вариант видят самым вероятным), то продолжение карьеры выглядит сомнительным. Статья №34 регламента РФС по этике предусматривает для физических лиц несколько видов санкций за нарушение установленных правил поведения участников футбольного процесса, вплоть до пожизненной дисквалификации и запрета на участие в любой деятельности, связанной с футболом.