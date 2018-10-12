Кокорин и Мамаев отдохнули на 2,5 млн рублей в стрип-клубе 

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили больше двух миллионов рублей в стриптиз-клубе за несколько часов до избиения трех человек. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
По информации издания, ночь на 8 октября Кокорин и Мамаев провели среди прочего в одном из московских стриптиз-клубов, где их счет составил около 2,5 миллиона. Таким образом спортсмены отмечали 10-летний юбилей дружбы друг с другом.
Следующим утром форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили трех человек — водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, руководителя департамента автопромышленности и ж/д машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного центра НАМИ Сергея Гайсина.
Против Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», а затем и по статье «Хулиганство». 10 октября футболисты были допрошены и задержаны, а 11-го — арестованы на два месяца.