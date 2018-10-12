Кокорин и Мамаев отдохнули на 2,5 млн рублей в стрип-клубе

По информации издания, ночь на 8 октября Кокорин и Мамаев провели среди прочего в одном из московских стриптиз-клубов, где их счет составил около 2,5 миллиона. Таким образом спортсмены отмечали 10-летний юбилей дружбы друг с другом.

Против Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», а затем и по статье «Хулиганство». 10 октября футболисты были допрошены и задержаны, а 11-го — арестованы на два месяца.