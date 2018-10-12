Перед дракой Кокорин и Мамаев потратили пару миллионов

Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей в ночь перед нападениями

В 2,5 млн рублей обошелся вечер футболистам в ночном стриптиз-клубе и одном из ресторанов столицы. Также в эту сумму вошли последствия нарушения общественного порядка, а именно битая посуда.