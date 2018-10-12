Перед дракой Кокорин и Мамаев потратили пару миллионов

Стала известна сумма, которую потратили форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев 8 октября перед тем, как совершить нападения на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сообщает "Московский комсомолец".
В 2,5 млн рублей обошелся вечер футболистам в ночном стриптиз-клубе и одном из ресторанов столицы. Также в эту сумму вошли последствия нарушения общественного порядка, а именно битая посуда.
Ранее ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что Кокорин не употреблял наркотические вещества и крепкие алкогольные напитки в день нападений.