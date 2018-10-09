Врач-психиатр разобрал поведение Кокорина и Мамаева во время драк

«По тем видео, что представлены в социальных сетях, сложно предположить, под воздействием каких веществ находились Кокорин и Мамаев. Но, как правило, такое поведение провоцируется всё-таки алкоголем, нежели наркотиками. Некоторые люди вообще могут себя вести так без каких-либо дополнительных психостимулирующих веществ. Однако нужно понимать, что их поведение выходит за рамки социальных норм, а отключение социальной нормы характерно и для алкоголя, и для психоактивных веществ, например, производных каннабиса. Футболисты не просто сидели тихо в уголке и веселились, а негативно взаимодействовали с окружающими, поэтому вполне можно предположить, что они были под воздействием каких-то веществ.

Надо отметить, что любое опьянение — алкогольное, токсическое, наркотическое — является отягчающим обстоятельством. По статье «Побои» однозначно. Кроме того, в данном случае очень важно, что покажет экспертиза, определяющая, какой вред был нанесен здоровью. Если выявят легкий или средний, то трактовка может быть самой разной. Если, например, у пострадавшего выявят перелом ребра, то любое опьянение будет очень серьёзным отягчающим фактором — высока вероятность лишения свободы. А сюда же стоит добавить оскорбление по национальному признаку, общественное место и нападение, с использованием предметов, которые могут увеличить силу удара.