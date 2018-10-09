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Врач-психиатр разобрал поведение Кокорина и Мамаева
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Врач-психиатр разобрал поведение Кокорина и Мамаева во время драк 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Врач-психиатр клиники «Фелис» Евгений Ковалёв поделился мнением о том, чем могло быть вызвано поведение полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина во время потасовок в центре Москвы.
«По тем видео, что представлены в социальных сетях, сложно предположить, под воздействием каких веществ находились Кокорин и Мамаев. Но, как правило, такое поведение провоцируется всё-таки алкоголем, нежели наркотиками. Некоторые люди вообще могут себя вести так без каких-либо дополнительных психостимулирующих веществ. Однако нужно понимать, что их поведение выходит за рамки социальных норм, а отключение социальной нормы характерно и для алкоголя, и для психоактивных веществ, например, производных каннабиса. Футболисты не просто сидели тихо в уголке и веселились, а негативно взаимодействовали с окружающими, поэтому вполне можно предположить, что они были под воздействием каких-то веществ.
Надо отметить, что любое опьянение — алкогольное, токсическое, наркотическое — является отягчающим обстоятельством. По статье «Побои» однозначно. Кроме того, в данном случае очень важно, что покажет экспертиза, определяющая, какой вред был нанесен здоровью. Если выявят легкий или средний, то трактовка может быть самой разной. Если, например, у пострадавшего выявят перелом ребра, то любое опьянение будет очень серьёзным отягчающим фактором — высока вероятность лишения свободы. А сюда же стоит добавить оскорбление по национальному признаку, общественное место и нападение, с использованием предметов, которые могут увеличить силу удара.
Что касается того, через сколько различные вещества выветриваются из организма, то в данном случае это большого значения не имеет — всё-таки это не ДТП. Если кровь или моча не были взяты сразу и правильным образом, то в деле будет просто указано «вероятное состояние такого-то опьянения». Человек и после правонарушения может выпить. Но, если они принимали каннабис, то его можно обнаружить в организме и через пять-шесть месяцев, поэтому ждать несколько дней бесполезно. Кокаин даже не стоит рассматривать — для него они вели себя слишком активно и агрессивно. Под воздействием этого вещества люди обычно себя ведут по-другому. Что касается алкоголя, то через сутки его обнаружить гораздо сложнее. Хотя в данном случае зависит от количества выпитого», — сказал Ковалёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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