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«Зенит» прекратил продажу футболок Кокорина
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«Зенит» прекратил продажу футболок Кокорина 

Вести.Ru + ещё 14 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Лидер российской премьер-лиги "Зенит" прекратил продажу футболок с фамилией нападающего Александра Кокорина. Все изделия изъяты из продажи и из каталогов интернет-магазина.
"Зенит" изъял из продажи сувенирную продукцию и клубную атрибутику, связанную с Александром Кокориным. Футболки с фамилией нападающего исчезли из каталогов сразу, как скандал с участием Кокорина получил развитие, а в отношении игрока было возбуждено уголовное дело.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали фигурантами громкого уголовного дела о нанесении побоев двум лицам. Игрокам грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы. "Зенит" и "Краснодар" намерены расторгнуть контракты с футболистами.
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