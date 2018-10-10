«Зенит» прекратил продажу футболок Кокорина

Лидер российской премьер-лиги "Зенит" прекратил продажу футболок с фамилией нападающего Александра Кокорина . Все изделия изъяты из продажи и из каталогов интернет-магазина.

"Зенит" изъял из продажи сувенирную продукцию и клубную атрибутику, связанную с Александром Кокориным. Футболки с фамилией нападающего исчезли из каталогов сразу, как скандал с участием Кокорина получил развитие, а в отношении игрока было возбуждено уголовное дело.