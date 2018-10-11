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Аргентина без Месси разгромила Ирак
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Аргентина без Месси разгромила Ирак 

LiveSport.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: twitter.com/argentina
Сборная Аргентины разгромила сборную Ирака в товарищеском матче.
Аргентинцы в экспериментальном составе одержали победу со счетом 4:0.
Голы в составе победителей забивали Лаутаро Мартинес, Роберто Перрейра, Херман Песселья и Франко Серви.
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