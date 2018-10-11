Ещё
Мамаева и Кокорина ждут очные ставки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столичном главке МВД рассказали об очных ставках Мамаева и Кокорина 

ТВ Центр + ещё 33 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 12 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя столичной полиции Юрия Титова.
"Сегодня (11 октября, — прим. ред.) запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения", — сказал Титов.
По его словам, в ходе следствия было принято решение о выделении и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела в отдельное производство по статье "Хулиганство". Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее стало известно, что Павел Мамаев в ближайшее время может подать заявление на шофера ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. По его словам, Виталий Соловчук первый начал драку на автостоянке в Москве. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Мамаев получил серьезный ушиб. К ночи 10 октября его лицо стало сильно болеть. Утром в четверг он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму.
8 октября произошли две потасовки с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их приятелей. Первая случилась у гостиницы "Пекин", в результате которой пострадал водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Еще один инцидент с их участием произошел в кафе в центре Москвы. От их действий пострадали чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин. Кроме того, они оскорбляли Пака по национальному признаку. Оба конфликта попали на видео.
ТВ Центр: последние новости
Песков назвал неприятным видео драки Кокорина и Мамаева с чиновником Полиция ужесточила статью Мамаеву и Кокорину Кокорин задержан по делу о хулиганстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За Кокорина и Мамаева взялась FIFA36
«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой288
Лучшие мемы про Кокорина и Мамаева6
Ведущий Первого канала жестко ответил отцу Мамаева215
Кокорину и Мамаеву ужесточили статью85
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
03:43
«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой
Футбол
05:10
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Футбол
08:15
​Кокорин задержан
Футбол
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
02:11
Тесть похвалил Кокорина
Футбол
04:37
Кокорин явился на допрос вслед за Мамаевым
Футбол
04:37
Мамаев задержан на 48 часов
Футбол Прочее
01:12
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина
Футбол
08:15
Мамаева и Кокорина не захотели видеть в Крыму
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение