Мамаева и Кокорина ждут очные ставки

В столичном главке МВД рассказали об очных ставках Мамаева и Кокорина

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину Павлу Мамаеву 12 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя столичной полиции Юрия Титова.

"Сегодня (11 октября, — прим. ред.) запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения", — сказал Титов.

По его словам, в ходе следствия было принято решение о выделении и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела в отдельное производство по статье "Хулиганство". Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее стало известно, что Павел Мамаев в ближайшее время может подать заявление на шофера ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . По его словам, Виталий Соловчук первый начал драку на автостоянке в Москве. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Мамаев получил серьезный ушиб. К ночи 10 октября его лицо стало сильно болеть. Утром в четверг он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму.