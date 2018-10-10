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Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление
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Кокорин и Мамаев сделают официальное заявление 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вскоре сделают публичное заявление об избиении чиновника. Об этом «Москве 24» сообщил их адвокат.
Канал отмечает, что его собеседник, который будет представлять Кокорина и Мамаева в суде, спешил и не представился.
«Они сделают заявление по этому поводу», — заявил юрист.
Он подчеркнул, что не станет делать заявление вместо них, но не уточнил, когда именно с ним выступят футболисты. По словам адвоката, это произойдет, когда они решат его сделать, когда наступит «нужный» и «правильный» момент.
В понедельник утром форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в кофейне «Кофемания» в центре Москвы руководителя одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а за несколько часов до этого — водителя журналистки Первого канала.
Против молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», что подтвердил и их юрист, не уточнивший при этом статус в нем своих клиентов.
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