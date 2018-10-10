Как заработать на ближайших матчах Лиги наций

Шесть ставок на главные матчи ближайших дней в Лиге наций

11-12 октября состоятся очередные матчи Лиги наций. Чем они могут закончиться и как использовать прогнозы экспертов к своей выгоде?

11 октября

Россия — Швеция

11 октября во второй раз на турнире ворота футбольной сборной России будет защищать не Игорь Акинфеев , завершивший международную карьеру. В первый раз их весьма удачно оборонял Андрей Лунев , буквально спасший в концовке игру с Турцией (2:1).

Однако во второй раз вратарь петербургского «Зенита» может и не спасти команду — травмировал мышцу бедра и может не успеть восстановиться к игре со Швецией.

Конкуренты же уступают Луневу. Натурализованный бразилец Гильерме из «Локомотива» нестабилен и склонен чередовать красивые сейвы с грубыми ошибками, а динамовец Антон Шунин хоть и весьма неплох, но звезд с неба не хватает.

Другой проблемой России может стать травма зенитовца Александра Ерохина , до нее находившегося в отличной игровой форме.

Впрочем, и шведы не так уж хороши. Обороняться и контратаковать у них получается недурно, а играть первым номером — заметно хуже.

Этим Россия и Швеция похожи друг на друга, о чем свидетельствуют в том числе матчи обеих команд с турками в Лиге наций. Обе повели 2:0, но сдали в концовке. Разница в том, что россияне победу удержали, а шведы нет (2:3), при том что качество игры и тех, и других было примерно одинаковым. Так что едва ли болельщикам стоит полагать, что Россия намного лучше Швеции.

И та, и та другая команды — крепки и организованны, неплохо защищаются, хуже атакуют. Вот только нападать, скорее всего, предстоит именно России — иначе не поймут домашние, калининградские, фанаты. Скандинавы же встанут в позиционную оборону, будут контратаковать и максимально ответственно подходить к исполнению стандартных положений, в которых сильны. То есть станут делать то, что довело их до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

По упомянутым выше причинам лучше ставить «против волны». Например, «Гости не проиграют» за 1.85 в БК «Лига Ставок» — вариант довольно надежный, а коэффициент неплохой.

Сделать ставку). Изучить также стоит сразу несколько вариантов: «Тотал меньше 2,5 мячей» за 1.65, «Гол в каждом тайме — нет» за 1.85, «Ничья в первом тайме» за 2.05 и «Оба тайма меньше 1,5» за 2.10 ().

Сделать ставку). Дело в том, что Россия может удовольствоваться и ничьей со Швецией после победы над Турцией, а начало матча обещает быть осторожным, мяч может чаще находиться в центре поля, что приведет к минимальному количеству опасных моментов. То есть матч может получиться классическим примером закрытой игры со ставкой команд на угловые и штрафные и первый гол ().

12 октября

Хорватия — Англия

12 октября в Лиге наций сыграют Хорватия и Англия — соперники за выход из группы A4 со второго места. С первого едва ли потеснятся испанцы, победившие уже дважды.

Ранее и хорваты, и англичане по разу проиграли на турнире тем самым испанцам. Южные славяне были биты со счетом 0:6, однако это не приговор. Испании сильно везло в начале матча, а сборная Хорватии сильно обновляется после триумфального мундиаля — Даниел Субашич, Марио Манджукич и Ведран Чорлука завершили международную карьеру. Кроме того, Деян Ловрен, Анте Ребич и Андрей Крамарич были травмированы и не смогли сыграть.

С Англией же хорватам должно быть несколько проще. Два сентябрьских матча и три дня подготовки к игре — достаточный срок для тренера Златко Далича , чтобы понять, как ему строить игру новой команды. Кроме того, хорваты сыграют дома, однако преимуществом это может и не стать, ведь трибуны будут пусты по решению УЕФА

У Англии есть свои преимущества. Ее состав попросту сильнее, а также сыграннее. Кроме того, мотивировать англичан может то, что именно хорваты не пустили их в финал российского чемпионата мира.

Сделать ставку). По совокупности этих причин можно присмотреться к относительно надежным вариантам «Англия не проиграет» за 1.50, «Победа Англии с нулевой форой» за 1.88 и «Победа сборной Англии» за 2.80 ().

Тем же, кто посмелее, стоит обратить внимание, например, на вариант «Индивидуальный тотал Англии больше одного мяча» с коэффициентом 1.85 в БК «Лига Ставок». Шансы на победу есть, ведь Англия хороша в нападении, а новая защита Хорватии пока не впечатляет.