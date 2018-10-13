Арестован четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева

Тверской районный суд Москвы арестовал в пятницу, 12 октября, еще одного задержанного по делу об избиении с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
По словам представителя суда, удовлетворено ходатайство следствия в отношении некоего Александра Протасовицкого.
Судья избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей на срок до 8 декабря, сообщает ТАСС.
Как писал «Ридус», в четверг, 11 октября, арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также младшего брата одного из них — Кирилла Кокорина. Всем им назначено содержание под стражей до 8 декабря.
Отмечалось, что фигурантом дела, по данным следствия, является еще некий Куропаткин.
8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». После этого в кофейне на Большой Никитской улице они напали на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора исследовательского института НАМИ Сергея Гайсина.