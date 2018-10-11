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Пак дал показания в суде против Кокорина и Мамаева
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Пак дал показания в суде против Кокорина и Мамаева 

RT на русском + ещё 69 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак дал показания в Тверском суде Москвы по поводу инцидента с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также их компанией.
В суде заявили, что чиновник описал поведение игроков как агрессивное и неадекватное.
При этом в медицинском заключении говорится, что у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.
Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении Пака, а также водителя ведуще Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева.
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