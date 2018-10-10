«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве

Президент «Зенита» обиделся на Кокорина

«Я не могу даже передать, какая грусть и ужас. Просто уроды, уроды самые настоящие! Сколько мы вложили всего в этот футбол, а они взяли и все обосрали. Ну обидно просто до слез, понимаете. Они-то думали, что мы их отмажем, ну а как можно отмазывать за такие вещи», — сетует Фурсенко.

Президент петербургского клуба рассуждает о том, что нападающий «Зенита» Кокорин — «хороший парень вообще по сути», а проблемы начинаются тогда, когда он встречается с Мамаевым. В ответ пранкеры от лица Мутко подбадривают Фурсенко, призывают его не расстраиваться и «держать удар». Также они говорят о том, что «эти ребята все конченые» и такое произошло «не в первый и не в последний раз». Фурсенко договаривается созвониться с «Мутко», чтобы тот встретился с ним и дал по старой памяти хороший совет.

Пранкеры пояснили, что их ответы были заранее нарезаны из его предыдущих выступлений. Кроме того, Вован и Лексус позвонили от имени Мутко Александру Кокорину. Тот сказал, что дела у него «ничего» и он «сидит ровно».

8 октября футболитсы Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин