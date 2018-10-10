«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил

Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева прокомментировал желание клуба расторгнуть контракт с футболистом за драки, случившиеся в Москве 8 октября. Слова отца 30-летнего хавбека приводит телеграм-канал "Мутко против".
Пускай они не *****. Я с Хашигом (генеральным директором краснодарского клуба. — Прим. "СЭ") вчера разговаривал, и он нас послал демократично *****. Я им сказал: "Вы что ***** устроили? Что вы ***** устроили, черти? И с Монте-Карло ***** устроили! Что вы, *****, что делаете *****? Кого *****, человек в отпуске находится. Кого *****, что они сейчас устроили? ***** черти! Как вам не стыдно! Гореть ***** вам всем в аду *****! Поняли позицию мою? Вы передайте мою позицию всем *****! Обычный парень зарабатывает деньги, а как только, ***** оступился, вы каждый ***** готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все", — сказал отец Мамаева.
Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным стал участником нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Если следователи усмотрят признаки нарушения закона по статье "Хулиганство", то игрокам может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.
Мамаев играет за "Краснодар" с 2013 года, куда перешел из ЦСКА. За это время он провел в составе клуба 146 матчей, в которых забил 35 мячей и сделал 30 голевых передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2019 года.