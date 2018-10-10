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Канделаки припомнила Кокорину и Мамаеву ситуацию в Монако
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Канделаки припомнила Кокорину и Мамаеву ситуацию в Монако 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировал инцидент с участием нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Советский спорт".
Канделаки подчеркнула, что футболисты подают плохой пример младшему поколению.
"Важно то, что Кокорина с Мамаевым знают все. Это их плакаты висят на стенах у мальчишек. О такой карьере мечтает каждый юный футболист, а их герои оказались банальными кутилами, которые не в состоянии держать себя в руках. Очень грустно, что Монако их ничему не научило. Они снова, но куда серьезнее, подвели сборную, свои клубы и своих фанатов. То есть всех, кто в них верил", — заявила телеведущая в своем телеграме.
"После такого вылезти сухим из воды невозможно. О Мамаеве я больше не скажу ни слова, а для Кокорина это будет потерей не столько репутации, сколько шанса на реабилитацию. Понести наказание и строить жизнь и карьеру заново — его единственный шанс", — заключила Канделаки.
Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник "горожан" могут быть дисквалифицированы пожизненно решением Российского футбольного союза (РФС).
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