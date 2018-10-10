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Третьяк прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина
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Третьяк прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина 

RT на русском 2 часа назад
Фото: kokorin9 / Instagram
Президент Федерации хоккея России (ФХР) и депутат Государственной думы Владислав Третьяк прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек.
«Когда первый раз увидел, услышал, стало просто стыдно за спортсменов. За то, что у нас есть такие люди. Я считаю, что каждый спортсмен должен отвечать за свои действия, и они, я думаю, ответят», — приводит слова Третьяка «Звезда».
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев стали участником в избиениях двух человек — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее адвокат Умалат Сайгитов заявил, что его клиент, футболист Александр Кокорин, а также Павел Мамаев принесут извинения за инциденты, произошедшие утром 8 октября в Москве.
RT на русском: последние новости
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