Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию

Кокорин и Мамаев проигнорировали требование полиции

Избившие трех человек футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев не явились в полицию добровольно и будут доставлены туда принудительно. Об этом на своей странице в соцсети «Твиттер» сообщил общественный деятель Павел Пятницкий.

По его словам, Кокорин и Мамаев были вызваны в главное следственное управление МВД к 13:00, не пришли и будут силой доставлены туда к 15:00.

«Они просто плюнули и на общество, и на закон», — уверен Пятницкий.

По его мнению, теперь высока вероятность того, что после сегодняшнего принудительного допроса Кокорин и Мамаев будут арестованы.