Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию

Избившие трех человек футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не явились в полицию добровольно и будут доставлены туда принудительно. Об этом на своей странице в соцсети «Твиттер» сообщил общественный деятель Павел Пятницкий.
По его словам, Кокорин и Мамаев были вызваны в главное следственное управление МВД к 13:00, не пришли и будут силой доставлены туда к 15:00.
«Они просто плюнули и на общество, и на закон», — уверен Пятницкий.
По его мнению, теперь высока вероятность того, что после сегодняшнего принудительного допроса Кокорин и Мамаев будут арестованы.
Два дня назад нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили водителя журналистки Первого канала, начальника одного из департаментов Министерства промышленности и торговли России и руководителя научного центра НАМИ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».