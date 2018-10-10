Очевидец назвал причину драки Мамаева и Кокорина

Очевидец драки Мамаева и Кокорина рассказал о драке из-за мужских понятий

«Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять», — рассказал он и добавил, что Мамаев понял, что девушка ошиблась, и вытащил ее из машины. После этого вышел водитель и «начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово».

«Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать. Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово», — сказал источник.

Однако сначала ничего не предвещало драки: «Павел жестикулировал. Водитель вдруг отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось. Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят».

Эта точка зрения расходится с тем, о чем рассказал пострадавший в драке Соловчук, которому диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Он говорил о пьяной девушке, которая села в его машину и попросила дать ей погреться, на просьбу выйти она ответила резким отказом, а затем ее вывел какой-то мужчина. Соловчук добавил, что после этого он услышал стук и вышел проверить, в чем дело. «Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать», — утверждал он.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин

По факту драк были возбуждены уголовные дела. В среду, 10 октября, футболисты отказались добровольно явиться в полицию. Общественный деятель Павел Пятницкий сообщил, что в отделение их доставят принудительно.