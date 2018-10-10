Ещё
Дзюбу спросили о деле Мамаева и Кокорина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мамаев явился на допрос
Мамаев явился на допрос

Дзюба отделил Кокорина и Мамаева от футбола 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба оставил без внимания инцидент с участием его партнёра по команде Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Форвард назвал случившееся околофутболом и предложил обсудить эту тему «в программе Малахова».
«Станислав Саламович (главный тренер национальной команды — прим. News.ru) сказал, что мы можем проиграть, но проиграть можем по-разному. Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там всё это и обсуждают», — цитирует «Чемпионат» Дзюбу.
Футболист подчеркнул, что в настоящее время команда полностью сконцентрирована на грядущем матче со Швецией и «ни на что другое не реагирует».
Встреча россиян со шведской сборной в рамках третьего тура этапа Лиги наций пройдёт в Калининграде. Матч начнётся в 22:45 (по мск).
Ранее сообщалось, что полиция завела уголовные дела в отношении Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»). Причина — нападение игроков на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Оба инцидента произошли утром 8 октября с небольшой разницей во времени. Сначала футболисты избили Соловчука, после Пака. Агрессивное поведение спортсменов попало на камеры.
По словам общественного деятеля Павла Пятницкого, обвиняемых могут арестовать 10 октября сразу после допроса.
News.ru: последние новости
Кокорина и Мамаева объявят в федеральный розыск Черчесов открестился от Мамаева и Кокорина Агентам советуют избавиться от Кокорина и Мамаева
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил199
Кокорин и Мамаев получили статью101
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением376
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева210
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию80
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
00:47
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
08:45
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
04:33
«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве
Футбол
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
01:16
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение