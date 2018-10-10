Дзюбу спросили о деле Мамаева и Кокорина

Дзюба отделил Кокорина и Мамаева от футбола

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба оставил без внимания инцидент с участием его партнёра по команде Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Форвард назвал случившееся околофутболом и предложил обсудить эту тему «в программе Малахова».

«Станислав Саламович (главный тренер национальной команды — прим. News.ru) сказал, что мы можем проиграть, но проиграть можем по-разному. Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там всё это и обсуждают», — цитирует «Чемпионат» Дзюбу.

Футболист подчеркнул, что в настоящее время команда полностью сконцентрирована на грядущем матче со Швецией и «ни на что другое не реагирует».

Встреча россиян со шведской сборной в рамках третьего тура этапа Лиги наций пройдёт в Калининграде. Матч начнётся в 22:45 (по мск).

Ранее сообщалось, что полиция завела уголовные дела в отношении Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»). Причина — нападение игроков на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Оба инцидента произошли утром 8 октября с небольшой разницей во времени. Сначала футболисты избили Соловчука, после Пака. Агрессивное поведение спортсменов попало на камеры.

По словам общественного деятеля Павла Пятницкого, обвиняемых могут арестовать 10 октября сразу после допроса.