Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отказался обсуждать инцидент с участием своего одноклубника Александра Кокорина и его товарища Павла Мамаева.

«Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там всё это и обсуждают», — сказал футболист во время пресс-конференции сборной России перед матчем со Швецией.

В свою очередь главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал тему Кокорина с Мамаевым «неприятной» и заявил, что она «абсолютно никак не касается» сборной.

Отметим, что Артем Дзюба во время ответа Черчесова не мог остановить смех.