Ещё
Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу 

Рамблер 3 часа назад
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отказался обсуждать инцидент с участием своего одноклубника Александра Кокорина и его товарища Павла Мамаева.
«Мы не хотим сваливаться на какие-то темы или разговоры. Есть футбол, а есть околофутбол. Это разные вещи. Есть специальные программы с Малаховым, пусть там всё это и обсуждают», — сказал футболист во время пресс-конференции сборной России перед матчем со Швецией.
В свою очередь главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал тему Кокорина с Мамаевым «неприятной» и заявил, что она «абсолютно никак не касается» сборной.
Отметим, что Артем Дзюба во время ответа Черчесова не мог остановить смех.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД сделало заявление о неявке Кокорина147
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина123
Путин поможет Хабибу смягчить наказание отца66
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением384
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил435
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
05:24
Путин поможет Хабибу смягчить наказание отца
MMA
04:37
Кокорин явился на допрос вслед за Мамаевым
Футбол
01:12
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина
Футбол
08:15
Мамаева и Кокорина не захотели видеть в Крыму
Футбол
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
08:15
МВД сделало заявление о неявке Кокорина
Футбол
Черчесов отреагировал на скандал с Кокориным
Футбол
08:15
Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу
Футбол
00:47
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение