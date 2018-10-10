Брат-2: с кем Кокорин и Мамаев избивали людей

Брат Кокорин принимал участие в избиении людей

Одним из участников нашумевших драк с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева оказался младший брат игрока сине-бело-голубых — 19-летний Кирилл. Он дал пощечину Денису Паку и активно избивал Виталия Соловчука. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о Кокорине-младшем.

Молодой человек принимал непосредственное участие в избиении Виталия Соловчука, водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также в нападении на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина.

На видеозаписях из кофеен, где были атакованы Пак и Гайсин,

Кирилл Кокорин стоит за спинами своих старших товарищей, однако сразу после того, как Александр бросил в чиновника стул, Кирилл ударил Пака по лицу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в отношении нападавших.

За 40 минут до этого Кирилл также помогал друзьям избивать Виталия Соловчука. Водитель находился около гостиницы и ждал телеведущую Ушакову, когда в салон его автомобиля постучалась пьяная девушка с просьбой погреться. На просьбу водителя выйти она категорически отказалась покидать автомобиль, но вскоре ее забрал неизвестный молодой человек. Через несколько минут он предстал перед компанией футболистов, которые впоследствии его избили.

«Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление», — приводит слова Соловчука «Московский комсомолец».

19-летний Кирилл в ходе обеих драк был едва ли не самым активным.

Около гостиницы брат форварда «Зенита» устроил настоящую погоню за Соловчуком, однако получил по лицу и упал. После этого уже старший брат и другие участники компании поспешили на помощь другу, догнали водителя и повалили на асфальт, после чего наносили ему многочисленные удары.

По итогам инцидента Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Ушакова в свою очередь подала заявление в полицию, на основании которого было возбуждено уже второе уголовное дело против игроков.

Кирилл Кокорин внешне очень напоминает брата: высокий, худощавого телосложения, светлые волосы. В его инстаграме всего три фотографии, на одной из которых он делает селфи со старшим братом, на второй — позирует с известным музыкальным исполнителем Александром Розенбаумом, а на третьей — загружает свой автомобиль пакетами с одеждой.

Кирилл в свои 19 лет нигде не учится: зимой 2018 года он был отчислен из Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Как рассказал ректор вуза Михаил Эскиндаров, Кокорин-младший являлся студентом факультета Государственного управления и финансового контроля, однако был отчислен за академическую неуспеваемость.

«Кирилл Кириллович. Было такое чудо. Так. Он был зачислен на платной основе 4 августа 2017 года. Получил 18 декабря выговор за пропуски занятий без уважительных причин, а 21 февраля 2018 был отчислен из университета за академическую неуспеваемость и подделку документов», — заявил Эскиндаров интервью «Комсомольской правде».

Кирилл Кокорин был зачислен в университет, набрав минимальное количество проходных баллов на тот момент — 165. Год обучения обходился платившему за это, вероятнее всего Александру Кокорину, в 335 тысяч рублей.

Еще одно из хобби Кирилла — быстрая езда. По информации радиостанции «Говорит Москва», он владеет автомобилем с двигателем объемом 4 литра и мощностью 612 лошадиных сил. Отмечается, что цена такой машины начинается от 10 млн рублей.

Правила дорожного движения Кокорин-младший соблюдать не любит: с начала 2018 года на его имя было выписано 60 штрафов, большинство их которых — за превышение скорости. Однажды Кирилл разогнался до 156 км/ч, что более чем на 80 км/ч превышает допустимую норму.

Общая сумма штрафов Кирилла составляет 119,3 тысяч рублей, из которых 32,5 тысячи — до сих пор не оплачены.

Сразу после известий о том, что Александр Кокорин стал участником драк в центре Москвы, в его родном городе Валуйки (Белгородская область) решили убрать имя футболиста с «Аллеи спортивной славы». У жителей региона не самые приятные воспоминания о брате игрока Кирилле. Тренер по боксу Олег Шутенко заявил, что игрок «Зенита» отказал своей школе в автографе, причем сообщил это через брата, который передал отказ в грубой форме.

«У меня как-то появилась мысль сделать уголок перед спортзалом и посвятить его Кокорину. Встречаю его брата Кирюху и прошу, чтоб он плакат с автографом для нас у Сани взял. Через время опять встречаемся: «Ну что?» — «Да ничего Саня вам передавать не будет! Вы же давили его, заставляли форму на физкультуру носить». Так обидно было. И в школу Кокорин ни разу не заглянул. А у нас ведь в городе и в футбол поиграть скоро негде будет!» — цитирует Шутенко «Советский спорт».

Кирилл, как и старший брат, мог стать профессиональный игроком.

Он занимался футболом и в футбольной секции, и в родном городе Валуйки, и уже после переезда в Москву. Серьезных успехов, однако, добиться не смог. По словам Кокорина-старшего, Кирилл был немного ленивым, хотя и талантливым, что позволило выступать ему за любительский клуб «Барселона» из Москвы, который финансово поддерживали сам Александр и бывший игрок столичных «Локомотива» и «Спартака» Сослан Гатагов.

Судя по количеству общих фотографий Кокориных, братья близки друг к другу с детства.

Александр везде берет своего младшего брата, оплачивает ему учебу и дорогие покупки, включая автомобили и одежду. В печально сложившейся для Александра Кокорина и Павла Мамаева день Кирилл также находился рядом с братом, поддерживая его и морально, и физически. Какая-либо информация о задержании или обвинениях в адрес 19-летнего Кирилла Кокорина пока отсутствует.