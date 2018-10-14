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Газзаев заступился за Кокорина и Мамаева
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Газзаев призвал прекратить травлю Кокорина и Мамаева 

News.ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"
Публичная травля и осуждение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должна быть остановлена, заявил зампред комитета Государственной думы по спорту Валерий Газзаев. При этом он отметил неприемлемость действий самих спортсменов.
«Я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу «на крови»», — цитирует Газзаева РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что каждый имеет право на исправление своих ошибок, а футболисты находятся в СИЗО и уже отвечают за содеянное.
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