МВД сделало заявление о неявке Кокорина

Футболист «Зенита» Александр Кокорин не явился в главное следственное управление ГУМВД по Москве до 18:00, как того требовали в полиции.

Решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск, сообщается на сайте столичного главка.

Ранее сообщалось, что в случае неявки до 18.00 среды Павел Мамаев и Александр Кокорин будут объявлены в федеральный розыск.

Павел Мамаев явился на допрос в МВД в пределах установленного срока.

Напомним, Мамаев и Кокорин обвиняются в хулиганстве, им грозит до 5 лет лишения свободы, а в случае, если суд докажет, что преступление было совершено по предварительному сговору в составе организованной группы, — до 7 лет лишения свободы.

8 октября Кокорин и Мамаев сначала избили водителя Виталия Соловчука, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.