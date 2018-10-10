Ещё
МВД сделало заявление о неявке Кокорина
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД сделало заявление о неявке Кокорина 

Рамблер 1 час назад
Футболист «Зенита» Александр Кокорин не явился в главное следственное управление ГУМВД по Москве до 18:00, как того требовали в полиции.
Решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск, сообщается на сайте столичного главка.
Ранее сообщалось, что в случае неявки до 18.00 среды Павел Мамаев и Александр Кокорин будут объявлены в федеральный розыск.
Павел Мамаев явился на допрос в МВД в пределах установленного срока.
Напомним, Мамаев и Кокорин обвиняются в хулиганстве, им грозит до 5 лет лишения свободы, а в случае, если суд докажет, что преступление было совершено по предварительному сговору в составе организованной группы, — до 7 лет лишения свободы.
8 октября Кокорин и Мамаев сначала избили водителя Виталия Соловчука, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина140
Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу44
Путин поможет Хабибу смягчить наказание отца72
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением384
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил436
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
05:24
Путин поможет Хабибу смягчить наказание отца
MMA
04:37
Кокорин явился на допрос вслед за Мамаевым
Футбол
01:12
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина
Футбол
08:15
Мамаева и Кокорина не захотели видеть в Крыму
Футбол
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
08:15
МВД сделало заявление о неявке Кокорина
Футбол
Черчесов отреагировал на скандал с Кокориным
Футбол
08:15
Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу
Футбол
00:47
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение