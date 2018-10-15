Мутко возвращается в футбол

На сайте Российского футбольного союза (РФС) обновили информацию руководства организацией. В качестве президента указан Виталий Мутко.
Вице-премьер РФ приостановил деятельность на посту главы РФС в декабре 2017 года. Исполняющим обязанности РФС стал Александр Алаев.
скрин страницы на сайте РФС
Сейчас на сайте РФС Алаев указан как генеральный директор и генеральный секретарь организации.
На прошлой неделе сообщалось, что Мутко объявит о своём возвращении в РФС, но этого не произошло.
Ранее News.ru сообщал о том, что основным кандидатом на пост главы РФС является Александр Дюков.