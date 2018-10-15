Мутко возвращается в футбол

РФС объявил о возращении Мутко

На сайте Российского футбольного союза (РФС) обновили информацию руководства организацией. В качестве президента указан Виталий Мутко

Вице-премьер РФ приостановил деятельность на посту главы РФС в декабре 2017 года. Исполняющим обязанности РФС стал Александр Алаев

скрин страницы на сайте РФС

Сейчас на сайте РФС Алаев указан как генеральный директор и генеральный секретарь организации.

На прошлой неделе сообщалось, что Мутко объявит о своём возвращении в РФС, но этого не произошло.