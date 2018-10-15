Ещё
Мутко возвращается в футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС объявил о возращении Мутко 

News.ru + ещё 38 16 часов назад
На сайте Российского футбольного союза (РФС) обновили информацию руководства организацией. В качестве президента указан Виталий Мутко.
Вице-премьер РФ приостановил деятельность на посту главы РФС в декабре 2017 года. Исполняющим обязанности РФС стал Александр Алаев.
скрин страницы на сайте РФС 
Сейчас на сайте РФС Алаев указан как генеральный директор и генеральный секретарь организации.
На прошлой неделе сообщалось, что Мутко объявит о своём возвращении в РФС, но этого не произошло.
Ранее News.ru сообщал о том, что основным кандидатом на пост главы РФС является Александр Дюков.
News.ru: последние новости
Мамаев получил первую передачу в «Бутырке» Адвокат Мамаева просит изменить меру пресечения Аршавин вошёл в список самых умных футболистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым123
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот743
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО406
Мать Кокориных предложила избить их на Красной площади13
Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга188
Видео
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
00:58
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым
Летние виды спорта
02:29
Мутко возвращается в футбол
Футбол
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
«Включил Кокорина, угрожал»
Футбол Статьи
13:49
«Их просто зачморят в СИЗО»
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение