Мамаева и Кокорина не захотели видеть в Крыму

Глава футбола Крыма прокомментировал шансы Мамаева и Кокорина играть за полуостров

«Если брать профессиональные качества, то это квалифицированные футболисты. А если человеческие, то мы все видели на экранах», — заявил газете ВЗГЛЯД президент футбольной федерации Крыма Сергей Бородкин, комментируя скандал вокруг футболистов Мамаева и Кокорина.

«Не думаю, что Павел Мамаев и Александр Кокорин — это те, кто может представлять интересы наших футбольных клубов. Во всяком случае, попасть в «Таврию» у них шансов нет, а остальные руководители клубов пусть решают сами», — заявил президент футбольной федерации Крыма, президент симферопольского клуба «ТСК-Таврия» Сергей Бородкин, отвечая на вопрос о том, примут ли спортсменов в Крыму, если им запретят играть в материковой России.

Как известно, республиканская федерация футбола Крыма не входит в РФС. Многие наблюдатели предполагают, что в результате скандала, возникшего вокруг футболистов, РФС запретит Мамаеву и Кокорину играть в профессиональных клубах России.

У профессионалов, по мнению Бородкина, на первом месте должны стоять человеческие качества, «как в быту, так и на футбольном поле».

«Человеческие качества это главное, они дополняют профессиональные. Когда люди совершают определенные поступки, то наутро после хорошей пьянки, они начинают вспоминать произошедшее, осмыслять, оправдываться или хотя бы извиняться. А в данном случае ребята этого не сделали», — посетовал он.

В любом случае, Бородкин призвал дождаться, будут ли действительно разорваны клубные контракты Мамаева и Кокорина. «Также посмотрим, чем закончится уголовное дело. Может быть, они получат реальный срок и тогда уж вообще не смогут играть в футбол», — напомнил президент федерации.

Напомним, в понедельник Кокорин и Мамаев устроили серию нападений на прохожих в центре Москвы. После этого было возбуждено дело по статье «Побои». Ранее в столичном управлении МВД сообщили, что если Мамаев и Александр Кокорин не явятся в полицию для объяснений до 18.00 в среду, их объявят в федеральный розыск. Мамаев практически сразу пришел на допрос. Кокорин в полицию не явился.