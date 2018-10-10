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Адвокат объяснил неявку Кокорина на допрос
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Адвокат Кокорина: так не делается, мы просто не успели на допрос в ГУ МВД 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Умалат Сайгитов, который является адвокатом нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что вместе с игроком просил следователя перенести допрос на 11 октября.
«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — сказал Умалат Сайгитов.
Адвокат заявил, что смысла идти на допрос «в ночь» нет, «когда можно устроить его на следующий день с утра.
На вопрос, когда футболист собирается явиться к следователю, он ответил:
»Я не принимаю решения по поводу похода к следователю».
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