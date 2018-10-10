Адвокат объяснил неявку Кокорина на допрос

Адвокат Кокорина: так не делается, мы просто не успели на допрос в ГУ МВД

Умалат Сайгитов, который является адвокатом нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что вместе с игроком просил следователя перенести допрос на 11 октября.

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — сказал Умалат Сайгитов.

Адвокат заявил, что смысла идти на допрос «в ночь» нет, «когда можно устроить его на следующий день с утра.

На вопрос, когда футболист собирается явиться к следователю, он ответил: