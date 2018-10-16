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«Барселона» решила переманить игрока «Зенита»
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СМИ: футболист «Зенита» Иванович в январе может стать игроком «Барселоны» 

ТАСС + ещё 39 1 час назад
Фото: ТАСС
Сербский защитник российского "Зенита" Бранислав Иванович в зимнее трансферное окно может перейти в испанскую "Барселону" на правах аренды. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
По информации издания, Иванович отвечает требованиям футболиста, которого ищет "Барселона", и может перейти в команду в январе 2019 года. После травм двух центральных защитников — бельгийца Томаса Вермалена и француза Самюэля Умтити — испанский клуб ищет футболиста для укрепления этой позиции до лета.
Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года. В текущем сезоне 34-летний серб провел 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и шесть встреч в Лиге Европы. Иванович с 2006 по 2007 год играл за московский "Локомотив", после чего с 2008 по 2017 год выступал за лондонский "Челси". В составе английской команды он стал победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013) и дважды чемпионом Англии (2010, 2015).
В составе сборной Сербии Иванович провел 105 матчей и забил 13 мячей.
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