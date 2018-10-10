Ещё
​Кокорин задержан
Далее:
Читайте также:
Ещё
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи

​Кокорин задержан 

Рамблер 1 час назад
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин задержан полицией на 48 часов.
Ранее его друг Павел Мамаев также был помещен в следственный изолятор на 48 часов.
Дальнейшую судьбу футболистов будет решать суд, где завтра будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для Кокорина и Мамаева.
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция пришла с обысками в Останкино. Сотрудники правоохранительных органов изымают все видеосюжеты, связанные с московским дебошем Кокорина и Мамаева, чтобы завтра продемонстрировать их в суде.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина294
О чем Путин говорил с Хабибом31
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением397
Мамаев задержан на 48 часов97
Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу52
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
05:10
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Футбол
08:15
​Кокорин задержан
Футбол
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
04:37
Кокорин явился на допрос вслед за Мамаевым
Футбол
04:37
Мамаев задержан на 48 часов
Футбол Прочее
01:12
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина
Футбол
08:15
Мамаева и Кокорина не захотели видеть в Крыму
Футбол
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
08:15
МВД сделало заявление о неявке Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение