​Кокорин задержан

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин задержан полицией на 48 часов.

Ранее его друг Павел Мамаев также был помещен в следственный изолятор на 48 часов.

Дальнейшую судьбу футболистов будет решать суд, где завтра будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для Кокорина и Мамаева.

Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция пришла с обысками в Останкино. Сотрудники правоохранительных органов изымают все видеосюжеты, связанные с московским дебошем Кокорина и Мамаева, чтобы завтра продемонстрировать их в суде.