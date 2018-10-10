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Мамаев задержан после допроса
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Мамаев задержан после допроса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задержан на 48 часов после допроса, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, игрок доставлен в изолятор временного содержания.
Утром 8 октября Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Позднее футболисты устроили потасовку в московском кафе, в котором напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России "Побои" и статье 213 "Хулиганство".
Отмечается. что в данный момент следствие допрашивает Кокорина.
Ранее сообщалось, что Кокорин явился в полицию на допрос.
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