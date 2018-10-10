Мамаев задержан после допроса

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задержан на 48 часов после допроса, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, игрок доставлен в изолятор временного содержания.

Утром 8 октября Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Позднее футболисты устроили потасовку в московском кафе, в котором напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России "Побои" и статье 213 "Хулиганство".

Отмечается. что в данный момент следствие допрашивает Кокорина.

Ранее сообщалось, что Кокорин явился в полицию на допрос.