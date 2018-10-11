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«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой
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«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой 

Рамблер + ещё 37 1 час назад
Свидетель драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выдвинул новую версию конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По словам мужчины, футболистов возмутило, что их начали снимать на видео в кафе. Они потребовали удалить ролик, но получили отказ. Кроме того, снимавший (кто он, не уточняется) оскорбил Кокорина.
«Ты петух сборной и футбольного клуба!» — процитировал оскорбление свидетель.
Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.
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В результате Пак получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Соловчуку сломали нос, также он получил черепно-мозговую травму и ушибы.
Футболисты стали подозреваемыми по делу о хулиганстве. Десятого октября их допросили и оставили в изоляторе временного содержания. В четверг, 11 октября, суд изберет им меру пресечения.
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