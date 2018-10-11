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ФИФА поставила на контроль дело Кокорина и Мамаева
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Дело Кокорина и Мамаева под особым контролем ФИФА 

News.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международное футбольное сообщество в курсе «дела Кокорина и Мамаева». Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взяли эту ситуацию под особый контроль.
Как сообщают «Известия», в УЕФА и ФИФА ознакомились с деталями произошедшего по материалам прессы. Обе организации следят за развитием ситуации.
Ранее News.ru сообщал о том, что в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оба игрока задержаны на двое суток.
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