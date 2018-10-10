«Мне бы не сесть»: видео допроса Мамаева

Павел Мамаев и Александр Кокорин полностью признали свою вину в ходе допроса, передает Telegram-канал Mash.

Футболисты заявили, что «очень расстроены ситуацией», и объяснили длительную неявку в полицию «замешательством». По их словам, они не знали, что делать.

Mash также опубликовал фрагмент разговора Мамаева со следователем. На записи футболист выглядит спокойным и расслабленным и отвечает на вопросы, опершись на косяк двери.

В ходе допроса Мамаева спросили, попытается ли он вернуться в сборную, на что он ответил: «мне бы не сесть».