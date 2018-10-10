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«Мне бы не сесть»: видео допроса Мамаева
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«Мне бы не сесть»: видео допроса Мамаева 

Рамблер 2 часа назад
Павел Мамаев и Александр Кокорин полностью признали свою вину в ходе допроса, передает Telegram-канал Mash.
Футболисты заявили, что «очень расстроены ситуацией», и объяснили длительную неявку в полицию «замешательством». По их словам, они не знали, что делать.
Mash также опубликовал фрагмент разговора Мамаева со следователем. На записи футболист выглядит спокойным и расслабленным и отвечает на вопросы, опершись на косяк двери.
В ходе допроса Мамаева спросили, попытается ли он вернуться в сборную, на что он ответил: «мне бы не сесть».
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