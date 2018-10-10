Ведущий Первого канала жестко ответил отцу Мамаева

Ведущий Первого канала «запиканно» обратился к отцу Мамаева

«Первый канал» оформил подводку к сюжету о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве «запикиванием» нецензурной лексики.

Таким образом ведущий программы Кирилл Клейменов спародировал комментарий отца Мамаева Константина, в котором тот крайне эмоционально обвинил общественность в зависти к его сыну и желании «воткнуть нож в спину». Речь Константина Мамаева сопровождалась огромным количеством нецензурной лексики.

«Дорогой Константин Арсентьевич, не волнуйтесь за вашего сына. Наш суд — самый гуманный в мире. Наши исправительные учреждения если не рай, то школа жизни, и это уж точно школа мужества. Надеюсь, вот эту татуировку на спине сына вы сами делали. Уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с новыми силами и с новыми татуировками. И мы снова все будем ему завидовать», — приводятся слова Кирилла Клейменова на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев задержаны на 48 часов за избиение трех человек в Москве. В отношении футболистов заведено уголовное дело по статье «хулиганство». Завтра суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об их аресте.