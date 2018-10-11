Футболистов предложили проверять на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести для российских футболистов обязательное тестирование на наркотики и разрывать контракты с игроками, который будут пойманы на употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

С просьбой о дополнительных проверках футболистов Милонов обратился к вице-премьеру Ольге Голодец

Милонов заявил со ссылкой на неназванных специалистов, что Кокорин и Мамаев могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда ввязывались в драки.

Депутат подчеркнул, что неопровержимые доказательства употребления наркотиков футболистами должны приводить к расторжению контрактов с ними и исключению из сборной.

«Такой тест поможет освободить российский футбол от неадекватных и лицемерных спортсменов, какими предстали перед страной Кокорин и Мамаев, опозоривших народный вид спорта», — заявил Милонов.

Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука . Жена Павла Мамаева Алана предположила, что футболисты были пьяны.

Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Футболисты стали подозреваемыми по делу о хулиганстве. Десятого октября их допросили и оставили в изоляторе временного содержания. В четверг, 11 октября, суд изберет им меру пресечения.